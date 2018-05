Tamponamento in Fi-Pi-Li, due feriti. Chiusa l'uscita di San Miniato

Un incidente in Fi-Pi-Li ha causato un po' di traffico e la chiusura temporanea dell'uscita di San Miniato nella serata di oggi, martedì 15 maggio. Verso le 23 un'auto si è ribaltata su un fianco all'uscita di San Miniato in direzione mare, ergo la vettura transitava da Firenze. Nello scontro sono coinvolte altre due vetture.

Una prima macchina si è intraversata da sola, ha perso il controllo e si è capottata. Una seconda vettura ha frenato, ma una terza auto la ha tamponata e, a catena, le macchine si sono scontrate. Ci sono due feriti. Per adesso non è stata resa nota l'anagrafica, ma non si tratta di un incidente grave dato che i soccorsi sono andati all'ospedale di Empoli in codice giallo.

Inizialmente si è formata una coda ma, data l'ora, la viabilità è rimasta scorrevole. Sul posto la polizia stradale e anche i sanitari inviati dal 118, nello specifico un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso e una della Misericordia di San Miniato. L'uscita di San Miniato è chiusa per il momento, le uscite consigliate per la città della Rocca sono Santa Croce sull'Arno o Empoli ovest.

