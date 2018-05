Canti a Monsanto per la tragedia della Grande Guerra

Le celebrazioni musicali della Grande Guerra risuoneranno nel Teatro di Monsanto. Domenica 20 maggio alle ore 17 la diciottesima edizione della rassegna internazionale di canto corale “Itinerari vocali nel Chianti” farà tappa tra i vigneti di Barberino Val d'Elsa, nella frazione di Monsanto, con un programma di letture e canzoni dedicate al centesimo anniversario del primo conflitto mondiale.

Ad esibirsi nel quinto appuntamento della rassegna itinerante saranno il Coro della Cappella musicale di San Bartolomeo di Barberino Val d'Elsa, diretto dal maestro Gian Piero Cencetti, e il Coro Gruppo Costumi tradizionali di Bisiachi di Turriaco proveniente dal Friuli Venezia Giulia, diretto dal maestro Caterina Biasiol.

La manifestazione nasce da un percorso di ricerca e approfondimento dei canti che i militari intonavano nelle trincee in attesa della battaglia. “Il percorso dei cento anni in musica della prima guerra mondiale - spiega il sindaco Giacomo Trentanovi - è un viaggio itinerante tra le piazze, i castelli, le pievi dei comuni che aderiscono, i concerti di alto profilo culturale si ispirano all’obiettivo di valorizzare alcune delle cornici più prestigiose del nostro territorio attraverso la conoscenza dei canti legati al conflitto”. La kermesse è promossa con il sostegno dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. “Un aspetto interessante del progetto - aggiunge il presidente dell’Unione comunale del Chianti fiorentino David Baroncelli - è la lettura che si alternerà alla musica di missive inviate dai militari ai loro cari dai militari impegnati nei combattimenti al fronte, l’iniziativa vede il coinvolgimento di gruppi corali provenienti dal Nord Italia, dalle aree che sono state teatro di combattimento durante il primo conflitto mondiale”. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa

