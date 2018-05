Carenza personale 118 nell'area empolese, Alberti (Lega) presenta un'interrogazione

"Da una parte i medici che prestano servizio nel 118 dell’area empolese affermano di essere in numero esiguo rispetto alle esigenze, dall’altra, l’Asl Toscana Centro non ha fatto nessuna richiesta d’incremento di personale, facendo così presupporre che, viceversa, non ci siano carenze d’organico nel delicato settore. Considerato che stiamo parlando del servizio di emergenza, occorre fare chiarezza su questa eventuale criticità che non deve essere assolutamente minimizzata", è quanto denunciato in una nota da Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità, che annuncia la presentazione di una mozione sull'argomento.

“Pare che questa problematica - si legge - si trascini da tempo e restiamo quantomeno interdetti riguardo all’atteggiamento dell’Azienda sanitaria di riferimento Siccome il sindacato Snami continua a segnalare questo inaccettabile problema, abbiamo, dunque, ritenuto di predisporre un’interrogazione in cui chiediamo a chi di dovere di darci risposte certe riguardo a tale questione che, lo ribadiamo, non deve certamente passare sotto silenzio e deve essere, qualora effettivamente mancassero medici al 118 empolese, risolta tempestivamente"

