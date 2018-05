Cesvot vicino a te, nuovo incontro a Castelfranco

Mercoledì 16 maggio il Centro di Servizi Volontariato Toscana propone un incontro informativo per illustrare tutte le novità apportate al Codice del Terzo Settore

Agevolazioni fiscali, social lending e social bonus, detrazioni, titoli di solidarietà per finanziare nuove attività. Queste e tante altre novità sono state recentemente apportate dallo schema di decreto correttivo del Codice del Terzo Settore.

Per orientarsi nella nuova disciplina e nei suoi aggiornamenti, Cesvot (Centro di Servizi Volontariato Toscana) sta organizzando una serie di incontri informativi con associazioni ed enti del Terzo Settore dal titolo “Cesvot vicino a te”. Mercoledì 16 maggio, questo tour in giro per la Toscana farà tappa a Castelfranco di Sotto con un appuntamento sono aperto a cittadini, volontari e amministratori locali.

All’incontro, in programma alle ore 21.00 presso la sala del Consiglio Comunale (P.zza Remo Bertoncini, 1), saranno presenti l’assessore all’Associazionismo Giulio Nardinelli e Andrea Panelli, presidente della Delegazione Cesvot di Empoli.

L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione per conoscere i servizi offerti da Cesvot alle associazioni e la sua attività a sostegno del volontariato toscano.

Gli incontri “Cesvot vicino a te” (37 in totale, organizzati da febbraio a giugno 2018) sono indirizzati a chi ogni giorno svolge attività di volontariato nelle aree rurali e periferiche della regione e a chi in quelle aree amministra Comuni ed enti pubblici.

“La riforma del Terzo Settore è un nodo fondamentale per le tantissime associazioni presenti sul nostro territorio – ha commentato l’assessore Giulio Nardinelli - . Non sempre è facile comprendere le modifiche normative e la loro attuazione. Per questo motivo, sono molto felice dell’incontro proposto da Cesvot nel nostro comune e rinnovo l’invito a partecipare a tutti coloro fossero interessati”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

