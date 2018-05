Charity for Ant nella Loggia dei Lanzi, all'asta 89 lotti per una buona causa

Saranno Veronica Maffei, Miss Simpatia 2012, e Stefano Baragli, noto showman fiorentino, a presentare la decima edizione di Charity for ANT: Asta di solidarietà di Fondazione ANT in programma sabato 19 maggio a partire dalle ore 17 nella suggestiva cornice della Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze. L’evento benefico, organizzato dalla Delegazione ANT di Firenze, nel cuore del centro storico fiorentino, vuole rappresentare al meglio il connubio tra arte, solidarietà e lusso, garantito da oltre 70 grandi brand italiani e internazionali che hanno scelto di donare i loro prodotti a sostegno delle attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Tra le aziende partecipanti ricordiamo: Hogan, Tod’s, Patrizia Pepe, Pineider, Gianfranco Lotti, Ermanno Scervino, Bianchi e Nardi, Salvatore Ferragamo, Stefano Ricci, Etro, Brunello Cucinelli, Emilio Pucci, Fani Gioielli, Mont Blanc, Marina Rinaldi, Paolo Penko, Enoteca Pinchiorri, Banfi, Ferrari, Castello di Fonterutoli e molti altri. L’evento avrà come battitore il Dott. Fabrizio Moretti, segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. Tra gli oltre 89 lotti disponibili spiccano splendidi accessori come borse, collane, portafogli e occhiali griffati, gioielli, profumi e oggetti di alta oreficeria. Non mancano vini pregiati, confezioni di prodotti gastronomici di nicchia, una cena esclusiva per due persone all’Enoteca Pinchiorri.

Saranno particolarmente apprezzati dagli sportivi i 3 lotti donati dall’ ACF Fiorentina come il pallone con le firme di tutti i giocatori della stagione 2017-2018 e le maglie autografate da Marco Sportiello, amico speciale di ANT e portiere titolare della prima squadra e di Giovanni Simeone, bomber viola. Ospiti dell’evento il comico toscano Gian Maria Vassallo e Laura Pranzetti Lombardini, personaggio televisivo ed esperta di bon ton. Inoltre ad allietare i presenti ci penseranno la Fanfara dei Carabinieri magistralmente diretta dal Maresciallo Robbio che eseguirà alcuni pezzi del suo repertorio e concluderà con l’esecuzione dell’inno di Mameli e le Madonne Fiorentine del corteo del calcio storico fiorentino. A fine serata gli ospiti saranno accolti con un aperitivo gentilmente offerto dal Caffè Donnini in Piazza della Repubblica. L’asta è esclusivamente su invito: per informazioni contattare lo 055 5000210.

"Voglio ringraziare tutti coloro che si adoperano personalmente come, i donatori, i sostenitori ed i nostri volontari, affichè questo bellissimo evento possa realizzarsi nel migliore dei modi” - commenta il Delegato fiorentino della Fondazione ANT Simone Martini, che prosegue - “Avere al nostro fianco rappresentanti così importanti di questa meravigliosa città come aziende, istituzioni e soprattutto i fiorentini è per noi motivo di grande orgoglio e ci fa capire quanto questo evento sia entrato nel cuore della nostra Firenze. Sono certo che insieme faremo molto per promuovere e supportare tematiche come l’assistenza domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione oncologica attraverso i progetti mirati che ANT porta avanti ogni giorno con determinazione”.

Charity for ANT è possibile grazie alla collaborazione di Engel & Volkers, Banca Passadore & Co., Petroli Firenze, Villa Donatello, CNA, CSO, Secur&Secur, Opera Catering, Termoplast, Retalco, Omikron, Alessandro Bornaghi, Marco Zanazzi Photography, David Glauso e Studio GR. Un particolare ringraziamento alle Gallerie degli Uffizi per aver messo a disposizione degli spazi della Loggia dei Lanzi. Si ringraziano inoltre le madrine della serata Sara Berni, Caterina Ciabatti, Jane Guarducci, Silvia Quiroga, e i componenti del comitato d’onore Pola Cecchi, Mario Cognigni, Isabella D’Antono, Marinella Fani, Sara Funaro, Louise Ferragamo, Agnese Landini, Federica Rotondo, Titti Giuliani Foti, Carlo Meli, Sara Bassilichi, Toni Scervino, Vincenzo Vergine. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.

Fonte: Fondazione Ant

