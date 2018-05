In Comune a Pontedera prenotando online l'ufficio di competenza: il nuovo servizio

Da oggi sarà possibile prenotare online gli appuntamenti con gli uffici comunali di Pontedera. Il servizio è stato già attivato per gli uffici demografici e a breve sarà disponibile il sistema di prenotazione per gli uffici tecnici. Per i cittadini e gli utenti sarà possibile evitare la coda allo sportello avendo certezza dell'orario di appuntamento. Il servizio è stato già attivato per le seguenti pratiche anagrafiche: rilascio o rinnovo della Carta identità Elettronica (CIE) e Cambio di indirizzo o residenza.

Questo il link (alla pagina dedicata del sito ufficiale del Comune) con tutti i riferimenti:

https://www.comune.pontedera.pi.it/servizio-prenotazione-line-degli-appuntamenti-gli-uffici-comunali-al-via-servizi-demografici/

L'amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare questo servizio al fine di rendere più efficace ed efficiente i servizi comunali e anche per semplificarsi la vita e ridurre i tempi di attesa.

Fonte: Comune di Pontedera

