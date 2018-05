Il Comune di Santa Croce e la Pubblica Assistenza santacrocese organizzano per venerdì 18 maggio un evento per il decennale della Stanza della Memoria. Si parte alle 18 con Pietro Dei e Alfredo Bosco, la serata va avanti alle 21 in Sala Pancanti con 'Il reportage dal fronte', le foto dei conflitti scattate da Alfredo Bosco con riflessioni di Andrea Sceresini.

