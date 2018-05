Elezioni Campi Bisenzio, Fossi al mercato di San Piero a Ponti

Prima al mercato poi ai giardini, è stata una giornata quasi interamente dedicata al quartiere di San Piero a Ponti quella del sindaco e candidato del centrosinistra Emiliano Fossi. Un po' un ritorno alle origini visto che è proprio da queste strade che Fossi ha cominciato a muovere i suoi primi passi nell'impegno politico e poi amministrativo. Tante strette di mano, pacche sulle spalle e incoraggiamenti per Fossi. "Sì, un'ottima accoglienza e tanta attenzione, del resto qui conosco tutti - ammette Fossi - Ma ho ricevuto anche parecchie domande sul futuro. Perché le persone vogliono sapere che cosa abbiamo in programma per il nuovo quinquennio di amministrazione e per chi governa è un dovere rispondere coi fatti".

"Noi in questi primi 5 anni - spiega il sindaco - abbiamo gettato le basi, a cominciare dal risanamento e dall'avvio degli strumenti urbanistici e di numerose opere pubbliche, per poter dire senza timori di smentite che abbiamo la forza, le idee e le persone per fare di Campi il vero cuore della Piana".

Fossi ha illustrato ai cittadini il suo programma di governo. "In sintesi la nostra città- conclude - avrà tanti centri quanti sono i luoghi che la caratterizzano. Faremo di ogni nostro quartiere, anche quello meno vicino al Palazzo comunale, un vero e proprio centro città, perché vogliamo costruire una comunità accogliente per tutti i campigiani."

Fonte: Ufficio stampa

