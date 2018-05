Elezioni Pontedera, Arancioni e Pd rinnovano l'alleanza

Il Partito Democratico ed il gruppo civico "Arancioni per Pontedera" nei giorni scorsi si sono incontrati per effettuare una ricognizione del programma amministrativo con cui le stesse forze si sono presentate alla città ottenendo ampio consenso per la sua realizzazione.

In particolare sono state esaminate le azioni portate avanti e realizzate dall'Amministrazione Comunale nonché quelle in corso di completamento. Le due forze politiche hanno espresso al riguardo, nonostante le note difficoltà in cui è venuto a trovarsi l'intero paese, soddisfazione per il grado di collaborazione che è stato raggiunto in questo quadriennio e apprezzamento per l'operato della Giunta Comunale nel raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi volti al rafforzamento dello sviluppo e della crescita generale della comunità di Pontedera. Nello stesso tempo hanno chiesto ai propri amministratori l'ulteriore sforzo per conseguire e finalizzare le azioni prioritarie e già programmate.

In linea generale le due forze politiche, preso atto della positiva esperienza, hanno convenuto di individuare nell'asse dell'attuale maggioranza consiliare il punto di partenza su cui costruire da subito percorsi di ascolto ed apertura verso le esigenze della città, verso istanze e proposte delle forze sociali ed associative del nostro tessuto cittadino, nonché verso le forze politiche e civiche che intendano avviare occasioni di confronto, analisi ed approfondimento per disegnare in modo condiviso i temi e le prospettive della Pontedera del domani.

L'alleanza attualmente in essere è solamente il punto di partenza, di metodo e di merito, per aprire una discussione franca ed aperta con la città ascoltandone i suggerimenti, le critiche, le proposte ed ogni contributo costruttivo che miri a capitalizzare sotto il profilo politico un ragionamento con tutte le forze democratiche e progressiste dell'intero centrosinistra e sotto il profilo civico la costruzione di un rinnovato patto di cittadinanza tra le forze sociali fondato sull'insieme dei valori, delle strategie e degli obiettivi proprie del civismo partecipativo e democratico.

Il PD prendendo atto del valore storico, del peso e dell'onere di rappresentanza esercitato in questi anni a Pontedera, avvierà, sulla scorta di questa rinnovata alleanza, momenti di confronto ed occasioni di discussione coinvolgendo l'intera comunità pontederese.

Analogo percorso sarà intrapreso dal gruppo civico "Arancioni per Pontedera" rivolto ad allargare e coinvolgere nel governo concreto della città i valori, le esperienze e le professionalità presenti in associazioni, gruppi e forze civiche della società civile di Pontedera.

Floriano Della Bella - Eugenio Leone

