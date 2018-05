Festival Puccini a Scuola, Pinocchio a Torre del Lago

Mercoledì e giovedì 16 e 17 maggio nell’ambito del FESTIVAL PUCCINI A SCUOLA in scena Pinocchio l’opera lirica ispirata all’intramontabile capolavoro di Collodi, scritta e musicata da Natalia Valli, soprano, pianista e compositrice di origini russe.

Divisa in due atti, l’opera fu composta su commissione del Teatro Comunale Umberto Giordano di Foggia, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Un’opera già rappresentata con successo a Torre del Lago ed in altri numerosi teatri italiani è stata apprezzata dal pubblico di grandi e piccini per lo stile voluto dalla compositrice “la musica di Pinocchio passa dalla solare bellezza a momenti grotteschi, da attimi in cui si addentra nelle nebbie della indefinitezza a sonorità fortemente stridenti: non è forse questo il modo migliore di far rivivere le avventure di quel burattino, Pinocchio, che racconta quelli che furono i momenti – fatti di gioia, paure e angosce – che ciascuno di noi, per diversa via, ha vissuto nella propria giovinezza?” Lo spettacolo in scena a Torre del Lago vede protagonisti anche gli alunni delle scuole. Le Scene, Angelo Bertini, Costumi, Bianca Bertini , Regia Angelo Bertini – Vania Bonetti

Personaggi e Interpreti La Fata NATALIA VALLI Pinocchio BIANCA BARSANTI Geppetto VEIO TORCIGLIANI Grillo MATTEO BAGNI Gatto FEDERICO BULLETTI Volpe KATIA TEMPESTINI Mangiafuoco ALESSANDRO CECCARINI Omino/III Corvo ALESSANDRO MARTINELLO Lucignolo/II Corvo MATTEO BENVENUTI Monello/I Corvo ARIANNA RONDINA

Regia ANGELO BERTINI – VANIA BONETTI

Coro di Voci Bianche del Festival Puccini

Maestro del Coro Antonella Moscardini

Orchestra del Festival Puccini

Maestro Concertatore e Direttore FULVIO CREUX

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Viareggio