Giovedì in Giallo: da Pistoia a Calenzano per passare un giorno da detective

Appassionati del Giallo non prendete impegni per giovedì 17 maggio: si comincia nel pomeriggio alle 17 a Pistoia, nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana, dove sarà presentato il libro "Contorni e Dintorni. Misteri, delitti e segreti in salsa pistoiese", edito da Atelier nel 2018. Il volume, raccoglie dieci racconti gialli di vari autori e tutte le storie narrate hanno due denominatori comuni: un piatto gustoso e un evento misterioso che avviene in alcune trattorie e ristoranti di Pistoia.

Ad ogni racconto è collegata una ricetta fornita da un ristoratore locale. Per il lettore quindi, oltre al piacere della lettura, la raccolta, costituisce un'occasione per cimentarsi nella sperimentazione delle ricette, inserite nella pubblicazione, per mettere alla prova le proprie abilità culinarie. Interverranno, il giornalista Maurizio Gori e il presidente dell'Associazione "Amici del Giallo Pistoia", Giuseppe Previti. La presentazione sarà inoltre arricchita dalla lettura di alcuni brani a cura di Marco Leporatti.

Se invece volete diventare detective per una sera, dovete spostarvi a Calenzano. Alle ore 21 infatti, presso la Biblioteca CiviCa, il Club del Giallo organizza l'evento "Sulla Scena del Crimine" con i tecnici della Polizia Scientifica. Una serata, per incontrare i veri protagonisti che lavorano sulla scena criminis, il tutto organizzato come un vero e proprio gioco per coinvolgere il pubblico presente. Per chi vorrà partecipare e lasciasi coinvolgere, il Club del Giallo invita a portarsi dietro intuizione e capacità deduttive. La serata è totalmente gratuita e saranno presenti: Mauro Additati responsabile Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Pistoia e Luca Gorrone presidente Avis di Sesto Fiorentino. Quindi, non vi resta che passare un giorno da veri detective!

Giulia Meozzi

