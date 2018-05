Segnalo che giovedì 17 maggio p.v. alle 17:00, l’associazione VIVI FIORENZA organizza un incontro pubblico sulla TRAMVIA, alla presenza dell’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti. Il convegno è in programma nella Sala Incontri di Palazzo dei Pucci, in via de’ Pucci 1 a Firenze.

