No glutine nei pasti della mensa, è la Settimana della celiachia

L’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo di Capraia e Limite aderiscono alla “Settimana della celiachia” 2018, istituita e promossa il 16 maggio di ogni anno dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) per diffondere un’adeguata informazione e divulgazione sulla celiachia. In particolare, sono le scuole ad essere interessate dai progetti, al fine di aiutare l’inserimento dei bambini e dei ragazzi celiaci e permettere una conoscenza più approfondita di una malattia che interessa 600.000 persone e costituisce, essenzialmente, un’infiammazione cronica dell’intestino tenue provocata dall’ingestione di glutine negli organismi predisposti da un punto di vista genetico. Il glutine si trova nel grano, nell’orzo, nel farro e in molti altri cereali.

Allo stato attuale delle conoscenze mediche, d’altra parte, l’unica terapia possibile è la dieta senza glutine ed è quindi importante sensibilizzare a corretti stili di vita e a un'adeguata alimentazione.

Domani, mercoledì 16 maggio, la mensa delle scuole di Capraia e Limite di ogni ordine e grado proporrà un menù senza glutine, così da permettere una condivisione del pasto tra i bambini e un azzeramento delle differenze di alimenti.

Gli studenti troveranno nel piatto minestrone di verdura con riso, vitellone al forno con aromi, patate al forno, frutta, gallette di riso. Il tutto è stato concordato con i nutrizionisti dell'Unità Funzionale igiene pubblica e nutrizione dell'AUSL Toscana Centro-Empoli.

“Abbiamo deciso di aderire fin da subito a questa importante iniziativa e ci siamo trovati immediatamente d’accordo con la scuola per offrire ai bambini e ai ragazzi una giornata altamente educativa. Il pasto è un momento di condivisione, di socializzazione, e farlo riducendo qualsiasi differenza nel menù proposto costituisce a nostro avviso una possibilità di crescita per tutti. Ringrazio le scuole, la mensa, l'Ausl.”, commenta il sindaco Alessandro Giunti.

