Presentato a Francoforte il nuovo logo del Tuscany Mice

Toscana Promozione Turistica e Destination Florence CVB hanno presentato oggi alla Imex Frankfurt 2018 il nuovo marchio Tuscany MICE (Meeting, Incentive, Congress, Event) Il lancio, avvenuto davanti a un pubblico di giornalisti specializzati e buyer internazionali, si inserisce nel percorso di rinnovamento del settore dell'Industria dei Meeting in Toscana intrapreso a gennaio di quest’anno da Toscana Promozione Turistica in partnership con Convention Bureau di Firenze.Una partnership pensata per favorire e potenziare la promozione delle principali destinazioni in Toscana, perfette per il turismo MICE.

Fonte: Ufficio Stampa

