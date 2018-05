Protezione civile nel Fiorentino, si simulano le esondazioni di Greve ed Ema

Nella mattina di sabato 19 maggio 2018 esercitazione di Protezione civile nei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci, con la simulazione dell’esondazione dei torrenti Ema e Greve. Intanto, sempre in tema di prevenzione del rischio nell’eventualità di emergenze, gli abitanti di Scandicci possono scaricare l’app Cittadino Informato per ricevere messaggi informativi diretti nel corso di eventi di Protezione civile, i livelli delle allerte meteo diffusi dal Centro funzionale della Regione Toscana, per conoscere le aree a rischio del territorio, le aree di attesa sicure da raggiungere in caso di emergenza e le norme comportamentali corrette da adottare per ogni tipologia di rischio; l’applicazione è scaricabile gratuitamente ed è disponibile su Google Play, App Store, oppure visitando il sito www.cittadinoinformato.it. La disponibilità dell’app per i cittadini di Scandicci segue l’adesione del Comune di Scandicci e del Centro intercomunale di Protezione Civile Colli Fiorentini al progetto Cittadino Informato di Anci Toscana. Per quanto riguarda invece l’esercitazione di sabato mattina, invece, vengono simulate le esondazioni dei fiumi Ema e Greve a seguito di ore di pioggia particolarmente violenta e senza sosta, con allagamenti di strade, garage e scantinati e il trascinamento di alcune persone a causa dell’acqua fuoriuscita dal corso dei fiumi.

Lo scenario è stato elaborato, con dati realistici, grazie alla collaborazione di autorità di bacino, consorzio di bonifica, università, centro funzionale regionale e LaMMA. L'obiettivo è quello di testare i tempi di risposta e le attività di soccorso del sistema della protezione civile.

L’esercitazione è stata presentata nella mattina di martedì 15 maggio durante un incontro al quale hanno preso parte anche le assessore Alessia Bettini del Comune di Firenze, Barbara Lombardini del Comune di Scandicci, e l’assessore Enrico Minelli del Comune di Bagno a Ripoli.

A Scandicci l’esercitazione sarà concentrata nell’abitato delle Bagnese e riguarderà tutte le varie attività legate alle emergenze da rischio idraulico. Saranno attivate le squadre di Protezione civile del Comune, le associazioni di Protezione civile Racchetta, Humanitas Scandicci, Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci, Croce Rossa e Radioamatori, in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Municipale. In piazza Cannicci a Le Bagnese sarà allestito uno stand informativo.

"È molto importante per noi collaudare la nostra organizzazione, la preparazione, l'impegno impagabile dei nostri volontari - dice l'assessora alla Protezione civile di Scandicci Barbara Lombardini - serve anche ad affinare il coordinamento tra tutte le istituzioni e le forze che intervengono nei casi di emergenza, ad esempio le squadre di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale. È l'occasione per noi anche per aumentare la consapevolezza dei cittadini e per sensibilizzarli ai comportamenti corretti durante questi casi, con l'adesione al progetto Cittadino Informato e la pubblicazione della app per garantire un'informazione più rapida e puntuale possibile durante gli eventi di rischio"

Il programma di sabato 19 maggio comprenderà tutte le fasi di un’emergenza idraulica (innalzamento livelli fiume, esondazione, e rientro delle acque) che per esigenze saranno condensate in tempi ridotti (dalle 7,30 alle 13) e saranno svolte lungo l’intero corso dell' Ema e parte della Greve.

Alle 8 in punto con le squadre di volontari che, alle Cascine del Riccio, interverranno con i sacchi di sabbia per rinforzare l'argine dell'Ema. Alle 9,30, in via Senese, verrà allestita la cosiddetta 'area di attesa e assistenza' per le persone con problemi sanitari. Alle 10, presso la scuola Vittorino da Feltre a Ponte a Ema, sarà invece attrezzata una struttura di accoglienza con brande, materiali di aiuto e supporto psicologico nella quale saranno trasferiti con dei pulmini i cittadini arrivati nell’area di attesa. Contemporaneamente sarà simulato un intervento di soccorso sull'Ema: in via Senese, al ponte della certosa, i vigili del fuoco, insieme al personale, interverranno pert soccorrere due persone bloccate nel fiume. Alle 10,45, in via Volterrana, presso il ponte sulla Greve sarà simulato un altro intervento di soccorso. Alle 12, infine, è previsto l'intervento con le idrovore in viale Tanini per la vuotatura di scantinati e garage.

Alle attività parteciperanno vigili del fuoco, personale del 118, della Città Metropolitana ma sono coinvolte anche Regione Toscana, dipartimento della protezione civile nazionale, oltre alla Polizia municipale e alla direzione mobilità. Insieme a loro più di 200 volontari delle associazioni convenzionate con la protezione civile comunale.

Dalle 7, sarà allestito un 'Campus' al Circolo Everest, al Galuzzo, dove sarà possibile visitare stand informativi e vedere le attività di coordinamento dell’esercitazione, inoltre in piazza Acciaioli sarà montato un maxischermo dove verranno trasmesse le immagini in diretta e commentate di tutti i momenti salienti dell'esercitazione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

