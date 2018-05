Shock a Terrafino, 54enne trovato morto nella sua roulotte

Un 54enne è stato trovato senza vita a Empoli nella roulotte dove viveva, nella zona del Terrafino. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 14 maggio, in via Primo Maggio. A provocare il decesso, pare che siano state cause naturali: un malore di natura cardiaca sarebbe alla base della morte. Sul corpo del 54enne non sono stati trovati segni che potessero far pensare a altre dinamiche. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri. Il procuratore ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia.

