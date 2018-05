Taglio erba a Pistoia, Alia risponde: "Servizio accessorio, il Comune paga a lavoro svolto"

In relazione alle notizie apparse sui mezzi d'informazione riferite a contestazioni non solo formali da parte del Comune di Pistoia per l’attività di taglio dell’erba, precisiamo che il piano degli interventi di sfalcio di Alia è iniziato in ritardo esclusivamente a causa di procedure tecnico-amministrative, che l'azienda ha cercato peraltro di risolvere nel minor tempo possibile. Preme precisare che il taglio dell'erba è un servizio accessorio, quindi il pagamento dello stesso avviene non a preventivo ma a consuntivo, ovvero solo quando il servizio è stato effettuato. Le quote economiche corrisposte preventivamente in base ai contratti stipulati tra gestore ed ente regolatore (ATO) per conto dei singoli Comuni serviti si riferiscono a servizi istituzionali fondamentali, quali raccolta rifiuti, pulizia strade, etc. e non a servizi accessori, come appunto il taglio dell’erba, corrisposti a consuntivo sulla base degli interventi effettivamente erogati .

Come preannunciato nei giorni scorsi, l’attività è iniziata lunedì 14 maggio con il taglio dell'erba nelle aree a verde prospicienti i parcheggi e precisamente in via Pertini, Bastione Ambrogi, Parcheggio San Giorgio - via Ciliegiole. Tale attività proseguirà interessando analoghe zone di Pistoia Nord (Via Collegigliato, Marini, Clemente IX, etc.), Fornaci, Bottegone, Sant'Agostino, Pistoia Sud e Pistoia Ovest. Successivamente partirà il taglio dell’erba dei marciapiedi (previsti 2 sfalci annui) e, a seguire, il taglio delle scarpate periferiche. In molte aree verdi, come giardini e aree ludiche, il taglio dell’erba rimane di competenza dell’Amministrazione Comunale.

Fonte: Alia Spa

