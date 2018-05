Toscana Atletica, le prove del weekend delle empolesi

Fine settimana ricco di gare per quasi tutte le categorie della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Innanzitutto, le Allieve, impegnate nei Cds su Pista ad Arezzo, che hanno riportato una grande prestazione di squadra, che lascia ben sperare per l'accesso, anche quest'anno, alla Finale Oro di Settembre, tra le prime dodici società di atletica d'Italia.

Tra le prestazioni individuali, vanno ricordate le vittorie di Giada De Martino nel salto triplo con la misura di 12,29 a soli 6 cm dal minimo per i campionati europei di categoria e di Gloria Badii nei 3000m con il tempo di 10.26.94; secondi posti per Caterina Ingretolli nel lancio del disco con 35,10, Giada De Martino nel salto in lungo con 5,49, Camilla Giarelli nei 2000 siepi con 7.38.05, Tessa Macaluso nei 100Hs con 14.52, Gaia Bommarito nella marcia Km 5 con 29.09.60, nella staffetta 4x400 con Arianna Pasqualetti, Francesca Sestaioni, Gaia Bigazzi e Valentina Fissi; terzi posti anche nella staffetta 4x100 composta da Matilde Pretelli, Tessa Macaluso, Valentina e Giada Spissu, Anna Giacomini nella marcia Km 5 con 50.15 e Gloria Badii nei m 1.500 con il nuovo personale portato a 4.51.93.

Da segnalare anche, nelle gare di contorno, il primo posto di Adama Niang, nel salto triplo con 11.70.

Impegnati anche i cadetti di Jaya Campinoti e Simone Garbetti Domenica 13 Maggio, con il campionato toscano staffette a Sesto Fiorentino.

Ottima prestazione per Viola Fabiani, Eleonora Matteucci, Matilde Carboncini e Agnese Criachi, seconde classificate ad un solo decimo dalla prima con 51.0.

Buona prova anche per le altre tre staffette di categoria impegnate. Per i maschi: Tommaso Tonelli, Francesco Gronchi, Giulio Pagni e Francesco Micheli con 49.8 e l’altra Simone Benassi, Pietro Vignozzi, Lorenzo Vivaldi e Simone Zingoni con 53.3. Per le femmine: Linda Talini, Anne Mantelli, Margherita Marzi e Maria Sole Bartali con 56.0.

Bene ha fatto, sempre nei cds staffette, anche la categoria ragazze, con Martina Gelain, Alice Cioni, Sara Migliori e Francesca Brogi, che hanno ottenuto un buon sesto posto nella finalissima con 56.2.

Ottime prove a Soffiano anche per gli Esordienti, con Mathias Maravigli, Adele Mainardi, Nora Feroldi, Federica Palumbo, Bianca Tagliagambe, Rachele De Luca, Matilde De Luca e Vittoria Maccioni, che hanno gareggiato nel vortex e nell'alto (i maschi) e nel lungo e nell'alto (le femmine).

Fonte: Toscana Atletica Empoli

