Al lavoro in Regione, chiuso il percorso di alternanza per 26 studenti

Soddisfatti, ma anche anche un po' commossi. Ventisei studenti delle classi III e IV di nove istituti superiori toscani hanno concluso stamani il loro percorso di "alternanza scuola-lavoro" svolto negli uffici della Regione Toscana.

Alla presenza dei loro tutor scolastici e regionali, nella sede di Palazzo Cerretani, in piazza dell'Unità italiana, le ragazze e i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza e presentato i risultati del loro lavoro.

"Voglio ringraziarvi – ha detto l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, nel suo intervento conclusivo di saluto – perché questa esperienza, oltre ad essere un momento importante della vostra formazione, ha rappresentato anche un arricchimento importante per i nostri uffici. Credo che oggi – ha concluso – testimoniamo nel modo migliore, insieme, come deve funzionare l'alleanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro".

Il percorso è stato definito attraverso una programmazione condivisa e una progettazione congiunta che ha visto coinvolti dieci settori regionali e gli istituti scolastici, sotto la regia del Settore programmazione, formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore della Direzione istruzione e formazione della Regione.

Gli studenti hanno mediamente "lavorato in situazione" per circa novanta ore e hanno partecipato a tre moduli formativi di gruppo in cui sono state loro presentate le opportunità post diploma (IFTS e ITS), sono stati avvicinati ai centri per l'impiego (CPI) ed è stato loro illustrato come scrivere un curriculum vitae efficace.

Al termine della mattina ai ragazzi è stato consegnato l'attestato di alternanza in Giunta regionale.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana