Anche torna il 'Campo Estivo del volontario'

Anche quest'anno si svolgerà il "Campo Estivo del volontario", giunto ormai alla sua quarta edizione. Le attività avranno lo scopo di far conoscere il mondo del volontariato, nozioni di primo soccorso e caratteristiche delle varie Emergenze di Protezione Civile. Il campo sarà seguito da Formatori Regionali per le lezioni teoriche, affiancati da Ragazzi del S.C. e volontari. Questo progetto sta diventando una costante in associazione, grazie alle ottime riuscite degli anni precedenti.

In Particolare le attività per quest'anno saranno le seguenti:

-Formazione sanitaria di base, cosa fare difronte ad un ferito, come chiamare il 118 e le manovre di approccio di base.

-Nozioni di protezione civile e antincendio boschivo, differenze tra le varie emergenze, come dare l'allarme e come comportarsi nei primi istanti di emergenza, inoltre verra allestito un campo di PC nella quale i ragazzi pernotteranno.

-Escursioni in piscina

-Visita guidata alla C.O. VVF di pisa

-Approccio con la polizia scientifica del comando di Pontedera -Escursione in bosco con il nucleo cinofilo per la ricerca dispersi di ANPAS -Nozioni di orientamento in bosco, organizzando una caccia al tesoro

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno