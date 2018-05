Arriva a Cascina in Finger Food Festival

Torna a Cascina, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno l’evento che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali: il Cascina Finger Food Festival, organizzato da Estragon, Musicastrada con la collaborazione del Comune di Cascina.

«Ci fa molto piacere ospitare per la terza volta il festival del cibo di strada -dice Sonia Avolio, assessore al commercio di Cascina- una tre giorni che trova nel centro storico di Cascina una scenografia perfetta, una location che in tanti hanno dimostrato di apprezzare negli anni passati, visto il grande successo di pubblico che il Finger Food Festival riscuote ogni volta che si ferma a Cascina».

Ecco di seguito il comunicato stampa degli organizzatori.



Dal 18 al 20 maggio un universo di nuovi gusti e profumi troverà casa nel centro storico di Cascina in Piazza Caduti per la Libertà e nell’adiacente Corso Matteotti. Il tutto sarà accompagnato da una programmazione musicale con grandi appuntamenti di World Music live e DJ Sets.

Il Finger Food Festival è un evento capace di mettere insieme il meglio della musica, della birra e dello street food e allo stesso tempo avvicinare e “contaminare” tre tipologie di pubblico differenti. Il pubblico degli eventi musicali avrà infatti la possibilità di gustare specialità regionali di grande qualità, mentre gli appassionati di street food e i degustatori dei mille sapori della birra troveranno una piacevole colonna sonora con la possibilità di ascoltare dal vivo bands e dj’s che abitualmente frequentano i più importanti club della penisola.

Per tre giorni, quindi, nel centro di Cascina si incontreranno gli arrosticini abruzzesi e le tigelle con il prosciutto, le olive ascolane e la farinata, il pane ca’ meusa e la paella valenciana, e tanti altri prodotti tradizionali (anche vegani) in un tripudio di sapori per un “giro del mondo in 80 morsi”. Insomma: saranno tre giorni di festa per tutte le età, ma soprattutto sarà un appuntamento per palati fini, che saprà deliziare tutti i sensi degli avventori.



ORARI

Venerdì 19 Maggio: dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 20 Maggio: dalle 18.00 alle 23.00

Domenica 21 Maggio: dalle 12.00 alle 23.00



CIBO e BIRRA

Toscana: Lampredotto, Trippa, Hamburger di Chianina | Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tigelle, Birra Levante, Birra Bellazzi | Marche: Olive Ascolane, Birra Amarcord, Il Furgoncino | Puglia: Bombette, | Panzerotti Fritti, Pettole, Orecchiette, Pasticciotto | Veneto: Pastin, Piccolo Birrificio Ateo | Abruzzo: Arrosticini | Campania: Mozzarella di Bufala alla brace | Liguria: Farinata, Focaccia di Recco | Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli | Piemonte: Birrificio Barbanera, Miassa del Canavese. Dal Mondo: Paella, Pesce Fritto in Cartoccio, Churros, Tacos Messicani, Angus Argentino, Birra Barcelona, Vegan Food.

INGRESSO GRATUITO

Info:https://www.facebook.com/ events/223726094876582/

www.musicastrada.it

Mail: fingerfoodfestival@gmail.com, - info@musicastrada.it

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

