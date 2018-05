Vicepresidente Commissione Sanità, Scaramelli rinvia e chiede "candidatura unitaria"

Il presidente della commissione regionale Sanità, Stefano Scaramelli (Pd), ha rinviato alla prossima seduta la votazione per l’elezione del vicepresidente e ha chiesto ai gruppi di opposizione “di trovare un accordo per una candidatura unitaria”. L’elezione del vicepresidente si è resa necessaria a seguito dell’uscita di Stefano Mugnai (Forza Italia), eletto alla Camera dei deputati. “Al momento attuale, non risultano pervenute indicazioni per una candidatura univoca – ha spiegato Scaramelli –. Si tratta di una carica istituzionale che compete alle forze di minoranza, l’auspicio è che venga trovata la convergenza su una candidatura unitaria. Se non ci sarà questa convergenza, procederemo con la votazione, è evidente che, in quel caso, diventerebbero determinanti i voti dei gruppi di maggioranza”.

Al momento, i nomi oggetto di candidature sono due: quelli di Andrea Quartini (Movimento 5 stelle) e Paolo Sarti (Sì-Toscana a sinistra). La consigliera Monica Pecori (Gruppo misto-Tpt) aveva chiesto di procedere alla votazione nella seduta di questa mattina.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

