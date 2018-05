La lista Coppola a Montecalvoli, cena con Fontanelli, Nardini, Petraglia, Mazzeo, Pieroni

Prima iniziativa di campagna elettorale per la lista civica di centrosinistra “Santa Maria a Monte di tutti” ed il suo candidato sindaco Sergio Coppola, che venerdì sera (18 maggio) si ritroveranno per una cena di autofinanziamento al circolo Arci “La Perla” di Montecalvoli, alle ore 20. Oltre ai vari candidati della lista, saranno presenti a dare il proprio sostegno l'onorevole ed ex sindaco di Pisa Paolo Fontanelli, l'onorevole Alessia Petraglia ed i consiglieri regionali Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo e Andrea Pieroni. Nei prossimi giorni, poi, la lista darà il via al tour di incontri nel comune, a cominciare, il 23 maggio sera, dal circolo Arci Ponticelli, sulla via Francesca. Informazioni e prenotazioni al numero 3470432001.

Fonte: Ufficio Stampa

