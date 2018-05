Entrano dalla finestra del quinto piano e, mentre la proprietaria dormiva, frugano nelle stanze alla ricerca di oggetti preziosi e denaro. I ladri 'acrobati' hanno agito in un condominio di via Carissimi, a Firenze. Fortunatamente hanno portato via solo poche decine di euro. La proprietaria si è accorta di quanto accaduto solo questa mattina quando si è svegliata. Indaga la polizia.

