Lavori stradali, SiamoEmpoli: "Meglio tardi che mai, manca programmazione annuale"

"In queste ultime settimane, dopo anni di incuria e trascuratezza, sono iniziati alcuni lavori di sistemazione del manto stradale in alcune vie di Empoli. Non possiamo che esprimere soddisfazione e tuttavia vogliamo far riflettere sul fatto che per quattro anni la giunta Barnini ha fatto poco per il manto stradale. Molte strade di Empoli sono letteralmente “sfondate” da buche incredibili e la pioggia di questi mesi ha aggravato la situazione. Ma, evidentemente, molti lavori del passato sono stati fatti male, come ci confermano nostri soci che sono anche tecnici del settore.

In considerazione di certi risultati, SiamoEmpoli chiede alla sindaca di spiegare pubblicamente cosa viene stabilito nei capitolati di gara e, soprattutto, se sono previsti e attuati da parte del Comune i controlli successivi ai lavori. Oggi molti Comuni utilizzano attrezzature moderne e nuove tecnologie per effettuare controlli a campione sui lavori, viene fatto anche a Empoli? Ne dubitiamo, se consideriamo, ad esempio, la situazione di Via Verdi a pochi anni dai lavori.

Vogliamo concludere così: per fortuna ci sono le elezioni comunali tra un anno, ci vorrebbero forse ogni anno per avere un’adeguata programmazione annuale dei lavori. Non tutte le strade che necessitano di interventi li avranno. Meglio una programmazione annuale, magari meno efficace dal punto di vista elettorale perché di scarso impatto nella sua ordinarietà, che un intervento-spot e non del tutto risolutivo ogni quattro anni. Meglio tardi che mai".



Fonte: Associazione SiamoEmpoli

