Mente ai carabinieri sulla sua identità: arrestata 35enne

Aveva dato un'identità falsa ai carabinieri di Bettolle che l'avevano fermata in via Pasolini a Sinalunga, nei parcheggi del Centro commerciale 'I Gelsi'. Per questo una 35enne della Nigeria senza fissa dimora è stata arrestata a mezzogiorno di oggi. Era senza documenti di identità e ha dato un nome diverso, affermando di essere due anni più vecchia. Tramite il sistema di identificazione delle impronte digitali, avvenuto in via digitale, è stato scoperto l'inganno. Al momento si trova nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Sinalunga.

Tutte le notizie di Sinalunga