Quasi 800 oggetti sequestrati in centro a Firenze, multa da 5mila euro per tre venditori

Continuano gli interventi della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale. Nel finesettimana gli agenti del Reparto Antidegrado hanno effettuato numerosi controlli all'interno del Quadrilatero Romano, in particolare nelle aree di piazza del Duomo-piazza San Giovanni, piazza della Signoria-Ponte Vecchio, San Lorenzo-via Sant'Antonino-via Panzani. Gli interventi sono proseguiti anche in orari notturno, soprattutto nelle zone del Duomo e piazza Signoria. Complessivamente sono stati sequestrati 793 oggetti, per la maggior parte poster, giocattoli e accessori di abbigliamento. Per tre i venditori abusivi è scattata la multa da 5.000 euro per violazione della legge regionale sul commercio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

