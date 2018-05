Rassegna Teatrale di Martignana, protagoniste le commedie in vernacolo

Si svolgerà dal 22 Maggio al 31 Luglio 2018 la Rassegna Teatrale “Martignana sotto le stelle”, giunta alla sue XII edizione. Si tratta di una serie di commedie brillanti e in vernacolo, che avrà luogo tutti i martedì sera a partire dalle 21,15. Gli spettacoli avranno luogo all’aperto, salvo che la stagione non lo permetta, ed allora si svolgeranno nella saletta al piano inferiore del Circolo ARCI di Martignana (Montespertoli).

Sono undici serate all’insegna dello spettacolo brillante e dell’allegria, visto che sono tutti testi basati sul fattore comico della vita. Martedì 22 Maggio la Rassegna si inaugura con la commedia Parte un treno ogni minuto portata sulla scena dalla Compagnia teatrale I Girasoli. Martedì 29 Maggio sarà la volta dello spettacolo Chissà perché capitano tutte a me atti unici di teatro comico a cura della Compagnia La Divina Toscana.

La Compagnia di Marcignana mette in scena martedì 5 Giugno lo spettacolo Accidenti a chi ti legò i’ bellico, mentre il martedì successivo, 12 Giugno, è la volta della Compagnia La Bottega di Saro a presentare Non ditelo a papà. Il 19 Giugno è la volta della Compagnia teatrale Unicorno che si cimenterà nella commedia Serata omicidio, per proseguire con martedì 26 Giugno: l’appuntamento è con la Compagnia La Ginestra che presenta Foppeddivelo e’ c’è un mistero a Montedomini.

Si passa a martedì 3 Luglio con lo spettacolo Grazie nonno presentato dalla Compagnia I Malerbi, e il 10 Luglio I soliti ignoti presentano Figliol d’un cane! Ultimi tre appuntamento della stagione: martedì 17 Luglio la Compagnia teatrale Monterappoli presenta Matrimonio con il morto, il 24 è la volta di Gavena Dopocena che presenta La bon’anima; per chiudere martedì 31 Luglio con La Gioconda che presenta Tesoro non è come credi.

Un vasto repertorio di commedie che hanno un comun denominatore: il sorriso, o la risata, e che sono presentate da compagnie teatrali amatoriali della zona quasi un festival teatrale vernacolare del comprensorio al quale, come sempre, ha dato il proprio patrocinio il Comune di Montespertoli tramite l’assessorato alla cultura. Un appuntamento da non perdere per coloro che amano questo tipo di teatro leggero e comico brillante, ma anche l’occasione per fare una bella girata nella Valle dell’Orme con tutte le attrazioni agresti che presenta e passare una serata assieme con gli amici in un luogo fresco ed accogliente.

Fonte: Ufficio stampa

