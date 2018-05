Salone dell'Arte, anche l'Unione Empolese Valdelsa partecipa nel segno di Leonardo

Anche l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa partecipa domani, giovedì 17 maggio 2018, a Firenze, alla VI edizione del Salone dell’Arte e del Restauro, nella sede di Villa Vittoria del Palazzo dei Congressi, per presentare il progetto dell’Anno di Leonardo 2019, che vedrà protagonisti con Vinci, paese natale di Leonardo, tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa.

Dalle ore 17 alle ore 18, nell’auditorium di Villa Vittoria, la conferenza inizierà con la presentazione generale del progetto a cura di Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci. Seguirà la presentazione delle quattro aree nelle quali si suddivide il progetto. Ad illustrarle saranno, rispettivamente, per il turismo Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo con delega al turismo per l’Unione dei Comuni; per la cultura ed i musei Cinzia Compalati, direttore scientifico del MuDEV, Museo diffuso Empolese Valdelsa; per innovazione e impresa Gianpaolo Lastrucci, imprenditore e membro comitato scientifico; per formazione e scuola Simona Rossetti, Sindaco di Cerreto Guidi con delega a formazione e scuola per l’Unione dei Comuni.

Seguirà la Premiazione Concorso Fotografico “I Paesaggi di Leonardo”, a cura di Opificio Next.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

