Saltavanti: weekend fra piccole e grandi ginnaste a Montevarchi

Domenica 13 Maggio a Montevarchi per la Saltavanti sono scese in campo gara per la finale di seconda e terza categoria UISP ben 19 ginnaste, qualcuna purtroppo ha dovuto rinunciare alla finale causa infortunio.

Questi gli ottimi risultati conquistati dalle nostre ginnaste:

Seconda categoria junior

12esima Alessia Boldrini

Campionato regionale:

13esima Azzurra Guida

14esima Giorgia Stortini

15esima Alessia Boldrini

Seconda categoria senior

Campionato regionale:

9^ Irene Pelloni

Seconda categoria specialità

Alessandra Corsinovi 4^ a volteggio e 3^ a corpo libero

Bianca Andreini 2^ a trave, 3^ a parallele e 9^ a corpo libero

Asia Laguardia 3^ a parallele e 5^ a trave

Campionato regionale:

Asia seconda a parallele

Terza categoria junior

2^ Valentina Nelli

3^ Chiara Tognetti

5^ Viola Donati

8^ Giulia Benassai

Campionato regionale:

2^ Valentina Nelli

4^Giulia Benassai

8^ Chiara Tognetti

Volteggio 4^ Valentina, 5^Giulia, 6^chiara

Parallele 1^ Chiara, 5^Giulia, 11^ Valentina

Trave 1^Valentina, 4^Giulia, 7^Chiara

Corpo libero 1^Valentina, 2^Chiara, 4^giulia

Terza categoria squadra senior

1^ classificate Francesca Sani, Lara Sortino e Alessia Giampaia

Campionato regionale:

1^classificate

Francesca 1^Trave,1^parallele,1^ volteggio e 2^Corpo libero

Lara 1^Corpo libero e 2^volteggio

Alessia 3^ Trave e 3^ parallele

Terza categoria specialità

Giorgia Grippo 2^ trave

Campionato regionale:

Eleonora Bartoli 2^Trave e 2^Corpo libero

Elena Rossi 4^Trave

Elisa Barnini 6^parallele

Giorgia Grippo 5^Trave e 5^ parallele

Prossimo appuntamento fra qualche settimana il campionato nazionale a Cattolica!!

Sabato 12 sempre a Montevarchi si svolto l’ultimo incontro degli allenamenti del PROMO GAF, dove le ginnaste presenti a quest’ ultimo hanno dovuto presentare gli esercizi agli attrezzi: trave, corpo libero, volteggio, trampolino, parallele e cinghietti.

Le ginnaste presenti per la Saltavanti erano suddivise in due categorie e per età:

Primi passi 2010

Laguardia Giulia, N’sairi Amira, Burgos Ysabella e Guiducci Rachele

Promo Gaf 2011

Tabur Daniela, Bertelli Viola, Tersini Margot, Zalli Sveva e Giuntoli Marta

Promo Gaf 2010

Giaconia Giulia, Piccini Viola, Riola Valentina, Riola Lucia e Boiarin Lavinia

Alcune delle bambine che hanno partecipato Sabato potrebbero essere convocate a Luglio o Settembre per degli allenamenti estivi nella palestra di Montevarchi insieme alla responsabile tecnica della Toscana e ad altre bambine di altre società!

Tutte le istruttrici sono molto contente del lavoro svolto dalle proprie ginnaste, dall’impegno e dalla costanza che ogni giorno impiegano in palestra per poter affrontare al meglio il carico di allenamenti (3 ore per 4 allenamenti a settimana).

