Oggi, mercoledì 15 maggio, è il gran giorno della tratta per il Palio di Fucecchio. Le contrade scoprono quali cavalli avranno per la corsa di domenica 20 maggio, quando nella Buca di Sant'Andrea tutta Fucecchio si scatenerà per cercare la vittoria. Nella cornice gremita di piazza Montanelli, come ogni anno saranno annunciati i vari cavalli. L'anno scorso fu Tiepolo a vincere per Sant'Andrea, alla vigilia non era tra i favoriti.

Le dodici contrade, con alla testa il 'fortunello', ossia la persona designata per attrarre la sorte verso la propria fazione, saranno presenti durante l'estrazione delle palline dalle urne, nel centro storico di Fucecchio. I contradaioli accompagneranno il fortunello cantando e incitandolo per le vie del centro, per poi sperare nella dea bendata.

Dopo la presentazione del cencio a opera di Marco Neri si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione 2018 del palio. Nel pomeriggio sono state disputate le batterie di selezione alla Buca: 58 erano i cavalli iscritti alle previsite, 46 hanno ottenuto l'ok dei veterinari. Questi animali hanno corso sette batterie lungo tutto l'arco del pomeriggio.

Le voci da Fucecchio fanno propendere verso una scelta 'doc' da parte dei capitani: si vuole alzare il livello e inserire nella shortlist finale i cavalli migliori messi a disposizione. Il maltempo non ha dato una mano in questi giorni, ma comunque trapela ottimismo dalla città del palio.

TRATTA PALIO FUCECCHIO - LA DIRETTA

Prima contrada ad arrivare in piazza è Massarella, dall'inconfondibile rosazzurro. Seguono Sant'Andrea, Cappiano e Ferruzza. Botteghe e San Pierino concludono la prima metà delle contrade a sfilare davanti al 'Caalibri', come viene affettuosamente chiamato dai residenti la statua di Giuseppe Montanelli. Proseguono Querciola, Borgonovo, Torre e Porta Bernarda. Chiudono Samo e Porta Raimonda, quest'ultima con un girotondo veramente suggestivo. Si sono sprecati i cori, specialmente nelle contrade 'nemiche' (Raimonda-Bernarda, Massarella-Torre, Ferruzza-Cappiano, Botteghe-Borgonovo).

Alle 22.10 sul palco centrale si predispongono le operazioni che porterà all'ordine finale. L'estrazione è nelle mani dei bambini che sono stati fatti salire sul palco assieme ai capitani di contrada, all'assessore Daniele Cei e al presidente dell'Associazione Palio Nicolò Luca Cannella.

TRATTA PALIO FUCECCHIO - LA DOZZINA DI SORTEGGIO



52 Quan King

51 Uired

25 Contestetou

5 Red Riu

50 Quarzo Blu

14 Resta

42 Ungaros

43 Farfadet du Pecos

20 Unico de Aighenta

16 Pressing de Mores

9 Tidoc

2 Brigantes

TRATTA PALIO FUCECCHIO - L'ORDINE DI ESTRAZIONE



Quarzo Blu con Massarella - Pochi gridi di gioia, il cavallo è dato a metà classifica.

Farfadet du Pecos con Porta Bernarda - Delusione dalla piazza.

Uired con Botteghe - Non piace agli esperti.

Pressing de Mores con Borgonovo - Grande esultanza, è dato tra i favoriti

Quan King con Samo - Ancora più grande l'applauso dei rossoblu. Addirittura l'invasione di campo verso il cavallo che transita di fronte al palco.

Brigantes con Cappiano - Non è tra i favoriti, il confronto sarà poi con la nomina del cavallo della rivale.

Unico de Aighenta con Ferruzza - Maxi esultanza, proprio in vista della nomina precedente. È quelli su cui puntare, secondo gli esperti.

Contestetou con Querciola - La piazza in silenzio, non si sa se per timore, scaramanzia o rabbia.

Ungaros con Sant'Andrea - La contrada vincitrice uscente non gioisce, ma potrebbe avere quasi certamente Gavino Sanna come fantino. Per molti una sicurezza.

Tidoc con Porta Raimonda - C'è esultanza in piazza, ma non è detto che chi lo faccia appartenga ai gialloblu.

Red Riu con San Pierino - 'Un buon partito', come si dice in toscano per parlare di un favorito.

Resta con Torre - L'ultima rimasta, rimane l'amaro in bocca per la scelta. La lotta contro Massarella potrebbe far godere 'un terzo', visto che le scelte migliori paiono essere giunte altrove.

Elia Billero e Gianmarco Lotti

