La sanità toscana è in lutto per la scomparsa di Ivan Nicoletti, padre della Società Italiana di Auxologia. Laureatosi a Firenze, ha lavorato in città fino a tarda età ed è venuto a mancare nelle ultime ore all'età di novanta anni. Era specializzato in medicina sociale e in auxologia, che per primo introdusse in Italia riguardo lo studio della crescita e dello sviluppo del bambino. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze.

Tutte le notizie di Firenze