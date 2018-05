Buongiorno, in questi giorni sembra di essere ritornati in inverno e abbiamo già superato la prima quindicina di maggio, e mentre aspetto il sole e la bella stagione ho ricevuto la ricetta di un dolce molto colorato e buonissimo il Cheesecake di Fragole, il bello è che non dovete metterlo in forno. La ricetta me l'ha data la mia collega simpaticissima Cristina Ferniani che è molto brava a cucinare e a differenza di me prepara delle belle torte.

Ha preparato questa torta in occasione del compleanno della sua bella bambina Emma, con un risultato per me eccellente, la torta che potete ammirare nelle foto è il risultato delle sapienti mani della Cri. Guardando la torta, adesso ne mangerei un bel pezzo, mi sono detta: " certo, potrei farla anch'io", almeno ho messo un intenzione nel mio pensiero vediamo se la muto in azione! Non mi piace fare dolci o almeno non ci provo neanche, ma dal momento che questa torta non deve andare in forno, potrei seriamente pensarci di prepararla.

Bando alle mi ciance, mi sono interessata oggi alla gelatina un ingrediente molto utilizzato per addensare le creme ed ho scoperto che non viene messo solo nei dolci ma ha un più largo impiego: gelati, yogurt, caramelle, formaggi, marmellate e persino il vino. Per questo rimando ad un sito che ho trovato interessante leggere, che spiega i pro e i contro della gelatina animale e di quella vegetale a voi la scelta.

www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/gelatina-alimentare-pro-e-contro/7610/a

Cheesecake alle fragole

Ingredienti per la base

250 gr di biscotti secchi

110 gr di burro

Per la crema

250 gr di Philadelphia (2 vaschette)

500 ml di panna fresca da montare

150 gr di fragole tagliate a cubetti

120 gr di zucchero a velo

20 gr di colla di pesce

Per guarnire

Fragole, mirtilli, lamponi

Preparazione

Iniziate a preparare la base del cheesecake alle fragole frullando i biscotti con il burro. Stendete il composto ottenuto sulla base di una tortiera, meglio a cerchio apribile, del diametro di 26 cm, prima la imburrate e la foderate con carta da forno. Pressate bene, la base di biscotti dovrà risultare ben livellata e mettetela in frigo per farla rassodare.

Nel frattempo ammollate la colla di pesce in abbondante acqua fredda per almeno 10 minuti. Preparate la crema sbattendo con un frullatore il Philadelphia assieme alla zucchero a velo. Lasciate da parte un 50 ml di panna quella che resta mettetela in una ciotola e montatela, poi aggiungete la panna montata alla crema di Philadelphia fino ad ottenere un composto morbido e liscio. Aggiungete al composto le fragole tagliate a cubetti e mescolate lentamente. Scaldate i restanti 50 ml di panna in un pentolino e scioglietevi dentro la colla di pesce tolta dall’acqua, uniteli alla crema di Philadelphia e mescolate delicatamente. Versate la crema ottenuta sulla base di biscotti, livellatela e mettete il dolce in frigorifero per almeno due ore. Trascorso questo tempo siete pronte per decorare a vostro piacimento la torta. La Cristina l’ha decorata con le fragole, i mirtilli e i lamponi.

Cristina Radio Lady

