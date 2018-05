Fashion Show 2018, Laba Firenze accende il palco dell'Obihall

Tutto pronto per il Fashion Show 2018 della Laba di Firenze. Domani, venerdì 18 maggio, a partire dalle 18.30, la creatività degli allievi della Libera Accademia di Belle Arti salirà in passerella al Teatro Obihall (via Fabrizio De André, angolo lungarno Aldo Moro, Firenze). Alla presenza di oltre mille spettatori – tra staff, sponsor e ospiti speciali – sfileranno circa 100 abiti delle collezioni abbigliamento unisex, ideati e confezionati interamente da 14 studenti iscritti al terzo anno del corso di Laurea in Moda.

Il tema scelto per questa edizione è “Skambio”, declinato in tre sottotemi: INSIDE-OUTSIDE, POVERO-PREZIOSO e VERO-FALSO. Gli abiti creati per l’occasione nascono non solo per comporre un portfolio mirato allo sviluppo industriale del prodotto, ma anche - come ogni fashion show che si rispetti - con l’intento di spettacolarizzare e coinvolgere il pubblico, dando vita ad un autentico “evento di moda”.

L’appuntamento è coordinato dal vicedirettore Domenico Cafasso, curato dalla docente Cristina Cacioli, con la direzione artistica del professore Orazio Lo Presti. “Eclettiche le soluzioni proposte dagli stilisti in erba, con colpi di scena affidati soprattutto ai volumi degli outfit, capaci di sfidare le leggi statiche - sottolinea il docente Lo Presti -. Interessanti risultano poi gli effetti-scultura, l’uso di materiali inediti e le differenze cromatiche delle collezioni, con salti percettivi dal monocromo al fluo, dall'opaco al riflettente”.

A rendere lo show ancora più innovativo, saranno gli effetti speciali in 3D curati dagli studenti di Design, che accompagneranno le uscite dei modelli e delle modelle, con richiami ai Pattern decorativi, studiati e inseriti dagli studenti in alcuni capi della collezione.

La sfilata sarà arricchita da performance video-artistiche e musicali. Parteciperanno, in qualità di spettatori, i rappresentanti delle aziende partner della Laba, oltre a tutto il personale dell’Accademia e alle famiglie degli iscritti. Saranno presenti esponenti locali e regionali delle istituzioni. Al termine del défilé, ampio spazio sarà poi riservato agli sponsor e alla consegna dei riconoscimenti. Come per ogni edizione, verrà infatti assegnato il Premio Lectra al miglior progetto di Design della Moda: in palio, una licenza gratuita per il software Lectra e un corso di formazione.

L’indirizzo di Fashion Design, aperto nel 2013, ha registrato fin dalla sua istituzione importanti consensi, grazie ad uno staff altamente qualificato di docenti e professionisti del settore. Dopo il successo dello scorso anno, la Libera Accademia torna quindi a “mettersi in mostra” all’Obihall con uno show degno delle grandi case di moda. La partecipazione è solo su invito. Hashtag della manifestazione #labafashion. Sponsor ufficiali dell’evento: Lectra, Fabric House e Margi Orologi.

COSA È LABA? – La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da oltre 15 anni e presenta corsi accademici strutturati sul percorso 3+2, offrendo la possibilità di conseguire diplomi accademici in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design.

