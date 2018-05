Giugno Pisano: come inserirsi nel calendario degli eventi

Il Giugno Pisano è alle porte e fervono i preparativi per l’elaborazione del calendario degli eventi, che riunisce tutti gli appuntamenti del Giugno pisano. L’amministrazione comunale sta predisponendo in questi giorni il programma on-line, tramite il portalePisa Eventi, su cui è possibile inserire, da parte delle associazioni o dei soggetti interessati, gli eventi che andranno a comporre il calendario ufficiale del giugno.

Oltre al portale on-line, strumento in grado di ospitare le centinaia di eventi che si concentrano in città nel mese di giugno, l’Amministrazione sta elaborando anche un programma cartaceo, dove, per esigenze di spazio, verranno inseriti gli eventi principali del Giugno, organizzati direttamente dall’Amministrazione e dalle istituzioni culturali della città.

L’amministrazione invita tutti i soggetti e le associazioni interessate a partecipare al calendario on-line, a collegarsi al portale Pisa Eventi, www.pisaeventi.it e ad inserire la propria richiesta di partecipazione, cliccando sulla voce inviate il vostro evento, quindi fare clic su calendario eventi/moduloeventi (colonna a destra), compilare il form con tutte le informazioni richieste e cliccare su invia per inviare l'evento alla redazione del portale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

