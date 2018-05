La torcia olimpica dei Giochi estivi Special Olympics di Montecatini scortata a Firenze

Sono stati i ragazzi che frequentano i centri della cooperativa sociale Il Girasole a “scortare” ieri la torcia olimpica dei Giochi Nazionali estivi Special Olympics, che si svolgeranno a Montecatini dal 5 al 9 giugno prossimi.

La cooperativa Il Girasole è una delle realtà territoriali che contribuisce alla realizzazione dell’evento e oltre a dare un supporto tecnico all’iniziativa ha partecipato con i “suoi” ragazzi all’inaugurazione dei Giochi che si è tenuta ieri tra la Loggia dei Lanzi e il circolo Canottieri Firenze dove era installato il braciere olimpico. Da Firenze ieri è passata la Torch Run, la corsa a staffetta che vede protagonisti atleti e rappresentanti delle forze dell’ordine che scortano la “fiaccola della speranza”, simbolo di coraggio e celebrazione delle diversità.

I trenta ragazzi che hanno scortato la torcia olimpica frequentano il Centro Il Totem, il progetto Strada Facendo Casa Caldine e gli altri centri che collaborano con la cooperativa sociale del consorzio Co&So che dal 1999 offre servizi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e diversamente abili. Alla cerimonia di apertura dei Giochi, il 5 giugno, gli stessi ragazzi seguiti dal Girasole sfileranno all’Ippodromo Sesana di Montecatini, dove si darà ufficialmente il via alle competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva.

L’edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 di Montecatini e Valdinievole, rappresenta la più grande manifestazione di sempre, per numero di atleti coinvolti -oltre 3000 - con 20 discipline sportive proposte.

Fonte: Ufficio Stampa

