Open Day all'Istituto degli Innocenti alla scoperta del mondo delle balie e dell'accoglienza

Una giornata all’Istituto degli Innocenti per parlare del latte, essenziale alla crescita dei bambini di ieri e di oggi, attraverso due itinerari di visita gratuiti per famiglie alla scoperta del mondo delle balie e dell’accoglienza agli Innocenti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Mukki.

L’Open Day “Abbiamo a cuore…i bambini e le loro famiglie”è in programma domenica 20 maggio 2018 a partire dalle 10.00 quando i cortili monumentali dell’Istituto si apriranno alla città.

Le visite al Museo degli Innocenti vengono proposte a gruppi di 30 persone (massimo 12 bambini ognuno, necessaria la prenotazione) per due percorsi diversi: “Bambini agli Innocenti”conduce i visitatori alla scoperta dell’accoglienza nei secoli passati, attraverso spazi dell’Istituto solitamente non visitabili e grazie alle opere d’arte che documentano la cura dei neonati, come la Madonna della Misericordia, iPutti in fascerealizzati in pietra e terracotta invetriata, la Madonna del lattedi Cenni di Francesco di ser Cenni; “Madri, figlie, balie”è invece l’itinerario che racconta la vita della comunità femminile dell'Istituto attraverso la visita di spazi di vita quotidiana di un tempo, come il Refettorio delle bambine e il Coretto delle Balie, e attraverso le opere d'arte che documentano il lavoro delle donne agli Innocenti come la Madonna col Bambino di Luca della Robbia, la Madonna adorata dalle nocentine del Poppi e i tabernacoli presenti nel Coretto delle Balie.

Ai bambini partecipanti agli itinerari sarà offerta una colazione o una merenda Mukki al Caffè del Verone, la terrazza utilizzata nel Quattrocento come stenditoio e a fine Ottocento come luogo di svago di balie e bambini. I bambini riceveranno gadget e il kit di "Abbiamo a cuore", uno zainetto, un minibrick latte e un depliant, i più piccoli avranno in omaggio il prodotto “Mukki Bimbo" specifico per la fascia di età 1-3 anni.

I due itinerari saranno proposti in contemporanea in questi orari: ore 10.00; ore 11.15; ore 12.30; ore 14.30; ore 15.45; ore 17.00.Per prenotazioni ci si può rivolgere alla Bottega dei ragazzi: mercoledì e venerdì ore 9.30 – 12.30, al telefono: 055 2478386 o alla mail: bottega@ istitutodeglinnocenti.it

“Quella del 20 maggio– dice Maria Grazia Giuffrida, presidente dell’Istituto degli Innocenti - è una giornata che ci dà la possibilità di aprire l’Istituto alla città mostrando ai bambini e ai loro genitori alcuni spazi che normalmente non sono visitabili e che ci raccontano aspetti intimi e quotidiani del lavoro di cura dei piccoli accolti agli Innocenti, un’attenzione particolare testimoniata anche nelle opere d’arte che saranno descritte, con un linguaggio comprensibile a grandi e piccini dalle guide della nostra Bottega dei ragazzi. Ringraziamo Mukki per la collaborazione alla realizzazione di questa iniziativa”.

“Siamo felici di aver riattivato la partnership con l’Istituto degli Innocenti, istituzione cara a tutti i toscani e con la quale condividiamo molti valori – commenta Lorenzo Marchionni, presidente della Centrale del Latte della Toscana S.p.A.-L’infanzia e l’attenzione per i bambini sono nostri obiettivi comuni e ci piace l’idea di far vivere alle famiglie un’esperienza emozionante proprio in uno dei luoghi simbolo dell’accoglienza e della promozione dei diritti dei bambini”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze