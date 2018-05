Persona investita da un treno a Forte dei Marmi: linea ferroviaria bloccata per ore

Una persona è stata investita da un treno Freccia Bianca diretto a Pisa nei pressi della stazione di Forte dei Marmi. Al momento sono ancora da chiarire le cause della tragedia. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un0ora e mezzo, poi la circolazione è stata riattivata, ma su un unico binario. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 20. In totale si registrano 80 minuti di ritardo e 12 treni regionali sono stati cancellati in tutto o in parte. Istituito un sevizio bus sostitutivo tra Massa e Viareggio.

