Si stava recando a lavoro, ma è stato colpito al volto da un giovane senza alcun motivo. È accaduto poco dopo le 5 in via dell'Ariento, nel centro storico di Firenze. La vittima è un 47enne di Firenze che ha riportato la frattura del setto nasale. L'aggressore è fuggito via.

