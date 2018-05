Puliamo i boschi di Orentano e Villa Campanile, chiamata per cittadini e associazioni

I cittadini si rimboccano le maniche e si danno da fare per rendere più bello e pulito il proprio paese. Domenica 20 maggio saranno tante le persone armate di buona volontà che si riuniranno a Orentano in un’iniziativa spontanea che vede cittadinanza e associazioni unite per lanciare un segnale positivo in difesa del decoro urbano. È infatti con l’obiettivo di rappresentare la voglia di vedere le strade e i boschi nel loro splendore e non soffocati dal degrado dei rifiuti abbandonati che domenica le associazioni delle frazioni di Orentano e Villa Campanile hanno organizzato la giornata ecologica “Puliamo i nostri boschi”.

Questo appuntamento non rappresenta un evento isolato ma fa parte di un percorso più ampio di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, affrontato dal mondo associativo insieme al Comune di Castelfranco di Sotto.

“Le associazioni e la cittadinanza partecipano ogni volta con grande entusiasmo a questo tipo di iniziative - ha commentato il sindaco Gabriele Toti- . L’impegno e la dedizione impiegati nell’organizzare giornate ecologiche come questa rappresentano un segnale di civiltà che fa da monito a chi non conosce il rispetto per il bene comune. Purtroppo il nostro bel territorio è bersagliato da gesti di incuria e degrado, sebbene il Comune metta in campo tutte le forze e risorse possibili per la raccolta dei rifiuti e il contrasto a questi fenomeni. Giornate come questa ricordano all’intera comunità che il patrimonio boschivo, le strade, le piazze sono un bene che appartiene a tutti ed è responsabilità di tutti mantenerli puliti e vivibili. Per questo ringrazio sin da ora tutti coloro che parteciperanno”.

“Quella di domenica sarà una bella dimostrazione di quanto le persone del territorio siano legate al proprio paese e che solo uniti, associazioni ed amministrazione, possiamo raggiungere importanti traguardi- ha aggiunto Federico Grossi, assessore all’Ambiente del Comune di Castelfranco e presidente del Consorzio Forestale delle Cerbaie- . Ognuno può dare il suo contributo quotidiano nel mantenimento del decoro urbano, anche con piccoli gesti che fanno bene a tutti, rappresentano il saper vivere in una comunità civile”.

L’appuntamento per il 20 maggio è fissato alle ore 8,30 in piazza Roma ad Orentano.

Il Comune di Castelfranco provvederà alla dotazione di sacchetti e guanti per la raccolta dei rifiuti e farà arrivare un mezzo scarrabile alla stazione ecologica per agevolare lo scarico dei rifiuti rimossi durante la mattinata.

Chi volesse partecipare, per informazioni, può rivolgersi all’Ufficio URP del Comune di Castelfranco (tel 0571/487250) oppure all’Ufficio Ambiente (tel. 0571/487212), o consultare il sito www.castelfrancodisotto.gov.it.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto