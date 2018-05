Rifiuti, Marcheschi (FdI): "Rossi rottama Renzi e butta la Toscana in discarica"

«Il teatrino a cui siamo costretti ad assistere in merito alla questione del termovalorizzatore della Piana è inaccettabile e frutto dell’incapacità del Pd di prendere una posizione e portarla avanti quando di mezzo ci sono le elezioni, in un tentativo patetico di rabbonire comitati e cittadini ed evitare un Sesto bis», esordisce il presidente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Marcheschi.

«Mi chiedo come si possa pensare ad un’inversione ad U quando tutto è vincolato ad una sentenza, e ci sono già un’autorizzazione e una gara bandita, con soldi pubblici già spesi e senza che siano state comunque spiegate le possibili alternative – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia, che ricorda come – anche nel migliore dei trattamenti di rifiuti una piccola parte non potrà essere smaltita né recuperata e con l’obbligo di autosufficienza per le macrozone e il superamento delle discariche, come si pensa di fare?».

«Il Pd e Rossi non prendano in giro i cittadini, l'economia circolare evocata non cambia le priorità del sistema rifiuti: la riduzione, il recupero di materia d energia, e il trattamento degli scarti. Il problema per l'Europa rimane nelle discariche, non nei termovalorizzatori – spiega Marcheschi – quindi non raccontino 'balle circolari' e Rossi ci dica come intende arrivare al 70% di differenziata dato che con tutti i milioni spesi in questi anni non c'è ancora riuscito, e soprattutto come intende smaltire ciò che non può essere recuperato».

«Ci vuole un bel coraggio a buttare a monte 8 anni di legislatura e insieme decine di milioni di euro dei cittadini, quelli si 'inceneriti' dietro i tornaconti elettorali di una sinistra incapace di dare risposte, per quello che alla fine è l'ennesimo attacco al Renzismo, si crea una situazione che rischia di portare la Toscana all'emergenza rifiuti» conclude Marcheschi.

Fonte: Ufficio Stampa

