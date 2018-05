Ruba capi di abbigliamento in noto negozio in centro. Bloccato dai carabinieri

Nella giornata di ieri, 16 maggio 2018, i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato un cittadino albanese K.R., 23enne, per il reato di rapina impropria. Lo stesso, dopo aver asportato capi di abbigliamento per un valore di euro 200 circa, da un noto negozio di abbigliamento del centro storico, allo scopo di assicurarsi la fuga, ha usato violenza nei confronti del personale addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, venendo però bloccato immediatamente dai Carabinieri della Stazione Uffizi, impiegati in altro servizio nelle adiacenze. La merce è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. L’arrestato verrà giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo.

