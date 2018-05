Ruba la cassaforte dal supermercato a Poggibonsi, arrestato 20enne

Nella tarda serata di ieri, M.H., 20enne della Valdelsa, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Poggibonsi assieme a quelli di Castellina in Chianti, dopo aver rubato la cassaforte all’interno di un noto supermercato di Poggibonsi.

Il giovane dopo aver forzato una porta secondaria del supermercato è riuscito ad entrare all’interno e dopo aver frugato nei vari locali e aperto i registratori di cassa, aveva portato via l’intera cassaforte presente in un locale usato come ufficio, all’interno della quale vengono riposti gli incassi giornalieri e documentazione contabile varia.

Una pattuglia dell’Arma ha notato l’uomo uscire dal negozio portando sulla schiena un sacco voluminoso. Lo hanno fermato vicino al supermercato l’uomo, il quale ha tentato di nascondere tutto il bottino in una siepe.

Dopo un sopralluogo anche al supermercato, la refurtiva è stata restituita e M.H, non nuovo a questo tipo di azioni, è stato arrestato dai carabinieri e posto a disposizione della procura della Repubblica di Siena.

