Rubano su un'auto parcheggiata in Via Forlanini, arrestati nella notte due giovani

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, verso la mezzanotte di oggi 17 maggio, hanno arrestato due giovani per furto aggravato in concorso su un'autovettura. Si tratta di un italiano C.C. di 21 anni, residente a Firenze, e un marocchino D.E. di 22 anni, residente a San Godenzo, entrambi disoccupati e con precedenti. I due, palesemente ubriachi, sono stati notati da alcuni amici della proprietaria della vettura, una donna fiorentina, mentre camminavano in via Forlanini con una sacca sportiva, che subito riconoscevano come proprietà della loro amica.

Chiamato il 112, sono immediatamente arrivate sul posto due pattuglie del Nucleo Radiomobile che, acquisita la descrizione dei due, li hanno rintracciati mentre a poche centinaia di metri si stavano allontanando a piedi. I Carabinieri li hanno sorpresi ancora con la refurtiva in mano e hanno verificato che era stata forzata la portiera della vettura. Restituita la sacca alla proprietaria, i malviventi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà stamattina. Lo scorso 29 aprile erano stati arrestati sempre dai Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale in quanto avevano danneggiato autovetture e motoveicoli parcheggiati in via Melegnano mediante l’utilizzo di transenne e di paletti in ferro, e si erano scagliati poi violentemente contro i Carabinieri intervenuti mentre chiedevano loro le generalità, volteggiando oggetti presi da terra, minacciandoli ed offendendoli.

Tutte le notizie di Firenze