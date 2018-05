Sospesa attività per discoteca fiorentina dopo violenta aggressione

Ieri 16 maggio i carabinieri della stazione di Firenze Peretola hanno notificato all’amministratore di una discoteca di via San Biagio a Petriolo il provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni, emesso dal Questore di Firenze su segnalazione dei Carabinieri di Peretola. Il provvedimento si lega a una violenta aggressione avvenuta il 12 maggio scorso, nel corso della quale un cittadino albanese, percosso dagli addetti alla sicurezza, aveva riportato una prognosi iniziale di 30 giorni. Secondo quanto accertato, uno dei buttafuori avrebbe malmenato il giovane dopo averlo fatto uscire dalla discoteca per poi fargli perdere i sensi e abbandonarlo sotto al viadotto all'Indiano, senza che nessuno avvisasse 118 o carabinieri. Non sarebbero fatti nuovi alla clientela del locale: tra luglio scorso e febbraio molti avrebbero chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine per aggressioni da uno degli addetti alla sicurezza. Un altro provvedimento di chiusura era stato attivato a luglio di tre anni fa e nel 2016 era stata posta sotto sequestro, ma per faccende legate al disturbo della quiete pubblica per la musica ad alto volume.

