Tre giorni di festa e solidarietà alle piscine comunali di Monsummano e Larciano-Lamporecchio

Il 20, 26 e 27 maggio, alle piscine comunali di Monsummano e quelle intercomunali di Larciano-Lamporecchio, si svolgerà il Saggio e la Rassegna finale dei Corsi di nuoto dell'ASD Nuoto Valdinievole. Circa 1150 giovani corsisti (dai 3 ai 15 anni), tramite una divertente rappresentazione per i bambini da 3 a 5 anni e una rassegna di nuoto per i ragazzi dai 6 anni in su, dimostreranno gli obiettivi tecnici acquisiti durante i corsi. Un evento non solo di festa: con la manifestazione intitolata “12° Memorial Elisa”, in memoria di un'atleta termale scomparsa anni fa a causa di un male incurabile, si vuole cogliere l'occasione per sensibilizzare la raccolta di fondi per la ricerca contro il medulloblastoma. La manifestazione è organizzata con la collaborazione delle sedi locali AVIS per sensibilizzare ulteriormente alla donazione del sangue. Tutti i corsisti saranno premiati con la medaglia e il diploma di partecipazione al saggio e alla rassegna, il brevetto della Scuola Nuoto Federale con indicati gli obiettivi raggiunti durante il corso di nuoto, così da certificare la qualità del lavoro svolto dall’Associazione Nuoto Valdinievole e un gadget offerto dall'AVIS. Durante le rassegne i parchi degli impianti estivi saranno aperti gratuitamente (balneazione esclusa) per gli spettatori ed i corsisti partecipanti alla manifestazione.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

Tutte le notizie di Monsummano Terme