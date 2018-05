Una 81enne è stata rinvenuta cadavere nella sua casa di via Ponchielli a Scandicci. La tragica scoperta è avvenuta a mezzogiorno e mezzo per mano dei vigili del fuoco del comando di Firenze. Presenti sul posto i carabinieri per accertare se si sia trattato di un gesto accidentale, morte naturale o altre cause.

Tutte le notizie di Scandicci