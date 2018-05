Trovato a Ponsacco pirata della strada che abbandonò luogo dell'incidente

Un pirata della strada che non aveva prestato soccorso dopo un incidente stradale con altre vetture è stato rintracciato a Ponsacco dalla polizia del commissariato di Pontedera. Si tratta di un 44enne che risiede a Ponsacco. Nell'incidente, avvenuto il 15 maggio scorso a Pontedera, un 70enne cascinese è rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. I poliziotti hanno sequestrato l'auto del quarantenne, trovata in una via di Ponsacco, e poi denunciato all'indomani l'uomo. Il reato di fuga e omissione di soccorso sono disciplinati con reclusione fino a 6 anni in totale. La patente è stata ritirata in attesa della sospensione.

