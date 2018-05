Turismo, nuova gestione associata: soddisfazione dei Comuni dell'Area Fiorentina

“Accogliamo la nuova Legge Regionale con grande favore perché ci permetterà di promuovere il nostro territorio nella sua interezza, di raccontare al mondo le bellezze da visitare e da conoscere nell’area fiorentina e di lavorare tutti insieme per la promozione unica del territorio”. A congratularsi per l’approvazione della Legge Regionale che definisce i 27 ambiti territoriali per la gestione in forma associata di accoglienza e informazione turistica su scala sovra comunale sono i 18 comuni che rientrano nell’Ambito chiamato Firenze e Area Fiorentina (Firenze, Londa, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Calenzano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Lastra a Signa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina, Scandicci, Signa e Vaglia).

“Come Comuni di questo Ambito abbiamo già iniziato a lavorare al progetto di gestione associata del turismo e già ci siamo incontrati più volte, portando avanti il lavoro di promozione unica del territorio – dichiarano i sindaci e gli assessori al turismo dei Comuni dell’Ambito Firenze e Area Fiorentina – proprio nella direzione indicata dalla Regione. Riteniamo che questa legge rappresenti un importante passo avanti per poter promuovere meglio nel mondo le bellezze dell’intero nostro territorio e che lavorare uniti per la gestione dei flussi e la promozione congiunta rappresenti una grande forza”.

