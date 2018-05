Via Montebello, i lavori proseguono con il senso unico alternato

Proseguono i lavori di riqualificazione delle aree di sosta di via Montebello, che prevedono, a tutela dell’ambiente, nuove pavimentazioni realizzate con materiali drenanti.

Nell’ottica di un graduale ripristino della viabilità ordinaria, da domani, venerdì 18 maggio, verrà abrogato il divieto di transito nel tratto che va da via del Fantasia a via Pisacane (direzione mare – piazza Matteotti), in vigore da quando, un mese fa, sono partiti i lavori.

Il divieto di transito (con senso unico lungo la corsia opposta) viene sostituito da un senso unico alternato, regolato con semafori, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Sempre da domani, venerdì 18 maggio, i mezzi pubblici della linea 8/R riprenderanno il loro percorso regolare, lungo entrambi i sensi di marcia di via Montebello.

Il provvedimento rimarrà in vigore per tutta questa prima fase dei lavori (fino al 16 giugno).

Rimane efficace il divieto di sosta su entrambi i lati del tratto interessato dal cantiere, e il limite di velocità di 30 km/.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno